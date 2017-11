Новосадски „Дневник” наполнєл 75 роки

НОВИ САД – Новосадски дньово новини по сербски „Дневник” нєшка, 15. новембра полня 75 роки од кеди друковане перше число. З тей нагоди, у Матици сербскей вчера отримана шветочна академия, дзе о значеню тих новинох за информованє и вообще явни живот на подручу Войводини бешедовали чолни особи културних, наукових и политичних институцийох Покраїни и Нового Саду – предсидатель Матици сербскей Драґан Станич, академик Стеван Пилипович спред оддзелєня САНУ, предсидатель Покраїнскей влади Иґор Мирович и городоначалнїк Нового Саду Милош Вучевич, як и директор Городскей библиотеки Драґан Коїч, хтори и водзел програму и з вибранима словами винчовал ювилей „Дневнику”.

Доаєн „Дневнику” и войводянского новинарства Люба Вукманович здогаднул на славну прешлосц новинох. Перше число „Шлєбодней Войводини”, под чиїм меном „Дневник” виходзел по 1953. рок, друковане 15. новембра 1942. року.

З нагоди ювилея, „Дневник” нєшка вишол на вецей бокох, а читателє на дарунок достали репринт виданє першого числа „Шлєбодней Войводини”.