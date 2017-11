На преслави Дня општини Кула наступя и члени керестурского Дому култури

КУЛА – Вчера почала тродньова преслава Дня општини Кула, хтора будзе означена з пригоднима подобовима, културно-уметнїцкима и другима програмами у Кули.

Вистава под назву „Днї Кули” у подобовей ґалериї Културного центру отворена вчера, а орґанизовал ю Литературно-подобови клуб „Дражки”. На нєй виложени роботи Йосипа Клера, Снежани Давидович, Драґана Симича, Миладина Шлюкича, Зорици Рац и других, а виведзена и пригодна музична програма.

Нєшка, у Велькей сали Културного центру на 19 годзин, будзе святочна академия на хторей, окрем других аматерох зоз кулскей општини, наступи и Дзивоцка ґрупа Дома култури з Руского Керестура, а у оркестру буду грац и наставнїки з керестурского оддзелєня Школи за основне музичне образованє.

На штварток, 16. новембра, будзе отримана святочна схадзка Скупштини општини Кула на хтору ше очекує приход представнїкох братских городох з Бару, з Чарней Гори и з Калочи у Мадярскей, як и представнїкох з републичного и покраїнского уровня власци, шицких институцийох заходно-бачкого округу, як и велїх привреднїкох з општини Кула.

Одлука о преслави Дня општини на схадзки Скупштини општини Кула принєшена 2015. року, як здогадованє на 16. новембер 1918. року кед Кула ошлєбодзена у Першей шветовей войни.