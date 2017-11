НОВИ САД – Упокоєни длугорочни новосадски парох о. др Роман Миз, будзе поховани на соботу у Руским Керестуре.

Обряд хованя протоєрея ставрофора о. др Романа Миза почнє у новосадскей церкви св. апостолох Петра и Павла на 10 годзин, хторей служел як парох од 1968–2013. рок. После обряду, хованє будзе предлужене на теметове у Руским Керестуре, дзе го шицки вирнїки и почитователє його роботи випровадза на место вичного пребуваня.

О. др Роман Миз ше упокоєл пондзелок, 13. новембра, у своїм 86. року живота.