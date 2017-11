Нєшка почина Перша европска конференция о меншинских и локалних медийох

НОВИ САД – На Факултету за менаджмент у Сримских Карловцох, нєшка почина дводньова Перша европска конференция пошвецена меншинским и локалним медийом „Нова нарация: моц заєднїцох, вредносц розличносцох и схопносц сотруднїцтва”.

Нєшка, после отвераня на 13 годзин, буду орґанизовани преподаваня з обласци културних правох, трансформациї у медийох и доступних комуникацийох.

Конференция будзе предлужена на пияток, 17. новембра у Новим Садзе, у сали „Едьшеґ”, та на штирох панел-дискусийох свойо становиска винєшу представнїки домашнїх и европских меншинских, локалних, реґионалних и националних медийох.

Орґанизаторе Конференциї Мадяр Со, Герор Медиа Понт, Центер за розвой меншинских и локалних медийох, Асоцияция медийох Сербиї, Дякомели медиа у сотруднїцтве з МИДАС-ом и Факултетом за менаджмент зоз Сримских Карловцох.