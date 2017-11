НОВИ САД – Перша часц нєшкайшей емисиї „Добри вечар, Войводино“, хтора будзе емитована на 20 годзин, пошвецена длугорочному новосадскому парохови Романови Мизови.

У другей часци емисиї будзе прилог о Батинскей битки, а на концу патраче годни провадзиц трецу епизоду музично-документарней емисиї Рокенрол у Керестуре.