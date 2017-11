У новим „Руским слове”

НОВИ САД – У штерацец шестим чишлє новинох „Тижньовнїк” информує о едукацийох цивилного сектору у Вербаше и о озаконьованю нєлеґалних обєктох у општини Жабель.

„Нашо места” зазначели, окрем актуалних висткох зоз скоро шицких наших местох, хто добитнїки тогорочних Митрових наградох Општини Жабель, а кеди орґанизовани Днї отворених дзверох фабрики „Delphi” у Вербаше мож пречитац на бокох „Економиї”.

„Култура и просвита” звекшого пише о Културней манифестациї „Костельникова єшень”, алє понука и напис о роботи Хору „Гармония”, док рубрика „Людзе, роки, живот”, окрем фельтону „Як (нє)скапал рокенрол”, представя интересантни живот младей Ґалусковей фамелиї у Канади. На „Мозаїку” представена Тамара Салаґ з Нового Саду.

„Духовни живот” преноши актуалносци з новосадскей парохиї, а рубрика „Спорт”, медзи иншим, спатра з якима ше финансийнима почежкосцами зочую нашо спортски клуби.

У тим чишлє додаток „Руске слово у швеце”.