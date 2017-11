У Руским доме будзе представени леґат Силвестера и Серафини Макайових

КОЦУР – Програми у рамикох Културней манифестациї „Костельникова єшень” нєшка, 16. новембра, буду отримани у Основней школи „Братство єдинство” и Руским доме у Коцуре.

У ОШ „Братство єдинство”, з початком на 11 годзин, будзе стретнуце дзецинских писательох Меланиї Римар, Ирини Гарди Ковачевич и Миколи Шанти зоз школярами нїзших, а на 12 годзин зоз школярами висших класох. Зоз старшима ше, през читанє драми за дзеци „Кудлик Пудлик чека ґазду”, будзе бешедовац и о тим цо то театер и драматизация текста. Читаюци тот текст, будзе ше виберац ґлумцох хтори би бавели у тей забави. Прето, на тото читанє поволани и школяре хтори знаю по руски, а ходза до сербских оддзелєньох.

На вечар, на 18 годзин, у Руским доме будзе представени уметнїцки леґат Силвестера Макайового и Серафини Макаї. Пан Силвестер подаровали Рускому дому статуи найвизначнєйших Руснацох, даскельо малюнки и ґрафики, а Серафина Макаї подаровала 10 малюнки на склу зоз етнолоґийнима мотивами.

Уход безплатни и поволує ше публику же би пришли видзиц леґат и послухац уметнїцку програму.