НВУ „Руске слово”подаровала кнїжки городскей библиотеки и КПД „Карпати”

ВЕРБАС – У рамикох Културней манифестациї „Костельникова єшень” вчера, 15. новембра, НВУ „Руске слово” з Нового Саду подаровала по 150 свойо виданя Народней библиотеки „Данило Киш” и КПД „Карпати”.

Одлуку о дарованю кнїжкох принєсол Управни одбор НВУ „Руске слово”, з цильом же би цо векше число кнїжкох було доступно читачом. Кнїжки рижних жанрох и за рижни возрости буду даровани школом, библиотеком и другим институцийом у векшини местох дзе жию Руснаци.

Як визначела директорка Установи Мартица Тамаш, то углавним кнїжки хтори обявени остатнїх рокох, алє медзи нїма и найновши виданя, познати прозни и поетски дїла, драмски тексти, а попри уметнїцкей литератури, ту и кнїжки з обласци историоґрафиї и литературней критики.

На дарунку подзековали директорка Народней библиотеки „Данило Киш” Милияна Радованович и предсидатель КПД „Карпати” Деян Загорянски.