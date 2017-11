Роботне цело за младих НС Руснацох приклад добрей пракси

СТИБЕРНЕ ОЗЕРО – На обуки, котру орґанизовала Мисия ОЕБС-у у Сербиї у сотруднїцтве зоз Канцеларию за людски и меншински права при Влади Сербиї за членох националних совитох националних меншинох на Стриберним озеру, 9–10. новембра, як тема обрабяне родне буджетиранє и креированє активносцох унапрямених ґу младим.

У мено Националного совиту (НС) Руснацох були Таня Арва Планчак секретар и Ивана Дудаш зоз рахунководительней служби. Як дознаваме од Танї Арва Планчак, попри узко фахового пририхтованя, на семинару було представене виглєдованє правозащитней орґанизациї „Юком” о уключованю младих до роботи и активносцох националних совитох у Сербиї. У студиї оценєне же Роботне цело за младих НС Руснацох найлєпши приклад добрей пракси интеґрованя младих нє лєм до националних совитох, алє и до активносцох меншинскей заєднїци.