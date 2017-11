Нєшка шветочна схадзка СО Кула , вечар була академия за Дзень општини

КУЛА – З нагоди означованя Дня општини Кула, 16. новембра, нєшка будзе отримана шветочна схадзка Скупштини општини (СО) Кула, а вчера вечар у велькей сали Кулурного центру у Кули отримана шветочна академия.

Вечарша академия почала з державну гимну и рецитацию „Войводина” Мирослава Антича, и Гимну городу Кула хтори виведли Хор дзивкох кулского КУД „Дурмитор” з Кули, а потим у 11 точкох наступели члени културно-уметнїцких дружтвох з општини хтори представяю мултикултуралносц и мултинационалносц того штредку.

Полней сали публики и представительом локалней власци на чолє з предсидательом Перицом Видеканїчом часточку свойого културного скарбу попри „Дурмитора” представели и Дом култури Сивец, кулски КУД „Сербия”, Мадярски културни центер „Непкер”, КУД „Иван Сенюк”, и Дом култури Руски Керестур хтори ше представел з наступом Дзивоцкей ґрупи и венчиком руских шпиванкох под руководсством Мирка Преґуна.

На академиї наступел и камерни состав наставнїкох Школи за основне музичне образованє з Кули, а медзи нїма и двойо наставнїки з єй керестурского оддзелєня.

На нєшкайшей шветочней схадзки СО обчекує ше и госцох, представнїкох братских городох з Бару у Чарней Гори и Калочи з Мадярскей, як и представнїкох з републичного и покраїнского уровня власци, шицких институцийох закодно-бачкого округу и привреднїкох з општини Кула. Схадзка почнє на 11 годзин, а директно ю на локалним тв каналу будзе преношиц „Ку-медия”.