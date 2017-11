РУСКИ КЕРЕСТУР – Нєшка вечар, у Спортскей гали, будзе отримане приятельске змаганє ветеранох Фодбалского клубу „Русин” з Руского Керестура и Фодбалского клубу „Искра” зоз Коцура.

Наступя бавяче котри у тих наших клубох бавели у периодзе од 1975–1995. рок, а змаганє почнє на 19 годзин.