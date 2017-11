ЖАБЕЛЬ – Пред пол рока у општини Жабель пописани 14 300 нєлеґални обєкти, а Ришеня з котрима их мож озаконїц почали сциговац гражданом до Ґосподїнцох и Дюрдьова, а пошвидко и гражданом у Жаблю и Чуроґу.

За пописани нєлеґални обєкти буду видати вецей як 5 000, а потераз видати вецей як 2 000 ришеня. Гражданом котри го достали пошвидко сцигнє и допис од Служби за озаконєнє котра дїлує у рамикох Служби за урбанизем Општини Жабель.

-Шицки странки будземе обвисцовац з дописом цо треба же би пририхтали за озаконєнє. Нє треба же би робели самоинициятивно, бо закон предвидзел поступанє по службеней длужносци, гварела Светлана Петаков, шеф Служби за урбанизем у котрей ше окончує поступок озаконєня у Општини Жабель.

Вецей информациї о попису обєктох мож достац при будовательному инспекторови Управи Општини Жабель, кажди роботни дзень на адреси Николи Тесли 31 або на телефон 012/210-23-26. Розгварка о додатних информацийох о попису ше заказує. Додатни информациї о озаконєню мож достац у Служби за урбанизем, тиж кажди роботни дзень од 11 по 13 годзин на адреси Николи Тесли 45 у будинку Општини Жабель або на телефон 021/210-23-21.