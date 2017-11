Вчера була слава Городу Нови Сад

НОВИ САД – Зоз шветочносцу и вирским обрядом вчера, 16. новембра, на швето св. Георгия, у присустве числених госцох, у Городскей хижи означена слава Городу Нового Саду – Дюрдїц.

Городоначалнїк Нового Саду Милош Вучевич у бешеди пред присутнима гварел же шицки традицийни конфесиї пред дзешец роками принєсли одлуку же би Святи Георгий бул защитнїк Нового Саду и же би Дюрдїц була слава городу.

Вон визначел же то нє слава єдней релиґиї, вири лєбо нациї, алє слава шицких гражданох Нового Саду хтори ю жадаю означовац и преславйовац, надпоминаюци же ше и на тот завод у Городскей хижи позберали припаднїки розличних конфесийох зоз ясним порученьом єдинства, цо, як додал, и Нови Сад наисце.

Славски обряд служел Владика крушевацки Давид зоз сослуженьом новосадского священства, а кум слави Городу Нового Саду бул бриґадни ґенерал Желько Петрович хтори кумство превжал од Александра Милованчева. Вчера вечар отримана шветочна академия у Сербским народним театру.

На слави Городу Нови Сад присуствовали Миломир Шайтош и Наташа Макаї Мудрох.