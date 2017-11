„Дзива дзивка и русалка” Сашу Палєнкаша

РУСКИ КЕРЕСТУР – Сашо Палєнкаш, кантавтор з Руского Керестура, стреду, 15. новембра обявел на интернету свою нову инструменталну композицию „Дзива дзивка и русалка”.

У його новей композициї мож чуц нєкаждодньово инструменти, на хторих Сашо сам и грал, а то концовка и тапан, як и импровизовани инструмент – метални гордов.

Як и Палєнкашово други шпиванки, и тоту мож послухац на сайту sasapaljenkas.bandcamp.com, алє и на Ютюбу и на сайту soundcloud, под Сашовим меном, а його роботу мож провадзиц и на Фейсбук боку – Saša Paljenkaš – music.

За писню „Дзива дзивка и русалка” Сашо планує зняц и спот, а пририхтує и свой нови музични албум.