На ютре Стретнуце рецитаторох

КУЛА – У рамикох 24. Културней манифестациї „Костельникова єшень”, на ютре у Основней школи „Петефи бриґада” у Кули, будзе традицийне Стретнуце рецитаторох.

На Стретнуцу буду участвовац 25 рецитаторе з Кули, Нового Саду, Дюрдьова, Руского Керестура, Вербасу, Шиду и других наших местох, а окрем того, на чесц Михайлови Зазулякови, буду рецитовац и тройо рецитаторе хторих вон пририхтовал тоту манифестацию скорейших рокох.

Програма будзе преткана и з музичнима точками у хторих буду участвовац школяре Школи за основне музичне образованє (ШОМО) зоз Кули – Серґей Ґелебан, Наталия Жирош и Лара Сопка, як и члени КУД „Др Гавриїл Костельник” зоз писню „Бачко моя, Бачко”.