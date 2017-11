Тогорочна „Дньовка” тирва два днї, а почина нєшка у Керестуре

РУСКИ КЕРЕСТУР – Здруженє „Pact Ruthenorum” и того року, у рамикох Културней манифестациї „Костельникова єшень”, поволує на „Дньовку”, двацету по шоре.

То и причина же би ше орґанизовало свойофайтову дискусию о прешлосци манифестациї, од єй початку по нєшка, под назву „Округли стол без стола”. У розгварки буду участвовац рижни ґенерациї орґанизаторох, а програма почнє на 21 годзин у Билей сали у Доме култури.

На соботу, на 20 годзин, у Велькей сали Дома култури будзе отворена вистава фотоґрафийох зоз прешлих „Дньовкох” (од 1998–2017), а потим, на 21 годзин, почнє и централна програма.