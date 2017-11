Представени уметнїцки леґат Силвестера и Серафини Макаї

КОЦУР – Вчера вечар у рамикох Културней манифестациї „Костельникова єшень”, у Руским доме у Коцуре представени уметнїцки леґат фамелиї Макаї, Силвестера и Серафини, хтори вони подаровали Рускому дому.

Медзи Силвестеровима дїлами статуи найвизначнєйших Руснацох – статуи у ґипсу Гавриїла Костельника и Петра Кузмяка, плакети поети Янка Фейси и Гавриїла Надя, маляра Стевана Боднарова и владики Дионизия Нярадия, портрети Гавриїла Надя и Яши Бакова, даскельо малюнки и ґрафики, а Серафина Макаї подаровала 10 малюнки на склу зоз етнолоґийнима мотивами.

У културно-уметнїцкей програми участвовали школяре Основней школи „Братство єдинство” з Коцура хторих пририхтала наставнїца Снежана Шанта, а о роботи Макайових гуторели и Микола Шанта, филозофка Валентина Чижмар, док Мария Горняк, як и сами Макайово читали дзепоєдни свойо уметнїцки дїла.

У полней сали Руского дому госци з вецей наших местох провадзели тоту значну подїю.