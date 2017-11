Вчера ше стретли писателє за дзеци зоз своїма читачами

КОЦУР – У рамикох 24. Културней манифестациї „Костельникова єшень” вчера у Коцуре отримана програма у Основней школи (ОШ) „Братство єдинство” – стретнуце писательох за дзеци зоз школярами.

У ОШ „Братство єдинство”, на 11 годзин, директорка Славица Байор привитала госцох, после чого писателє Мелания Римар, Ирина Гарди Ковачевич и Микола Шанта зоз школярами нїзших класох побешедовали о писаним слове, о приповедкох, писньох, як и о наших писательох.

На 12 годзин отримана годзина зоз школярами висших класох на хторей ше, през читанє драми за дзеци „Кудлик Пудлик чека ґазду”, бешедовало и о тим цо то театер и драматизация текста. Микола Шанта дзецом читал тот текст, а вони далєй роздумовали о улогох и можлївосци приявйованя за бавенє у тей представи.

Окрем того, и ОШ „Братство єдинство” и Месна библиотека Коцур, вчера достали на дарунок кнїжки хтори наша Установа дарує установом по наших местох у рамикох „Костельниковей єшенї”.