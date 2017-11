У новембру нови кадри з тей општини

Єдна з найвекших шветових компанийох у обласци добавячох автомобилскей индустриї „Delphi” з Нового Саду поволує нєзанятих жительох општини Вербас же би ше пришли презнац о компаниї, а Днї отворених дзверох буду орґанизовани у Општинскей управи Вербас у новембру, каждого вовторку од 17 годзин, и каждого пиятку од 10 годзин.

У компаниї „Delphi” з Нового Саду найвецей глєдаю оператерох, односно роботнїкох у продукциї за цо достаточна лєм основна школа и порихтаносц на роботу у трох зменох, рахуюци и ноцну.

– У нашей фабрики маме обуку и Тренинґ центер хтори виключно наменєни за обезпечованє теорийней и практичней настави новезанятим особом. Роботни час осем годзини, з паузами под час роботи, приява порядна, заробок на час, а трошки реґресу и цеплого єдзеня плацени. Ноцну и прейґчасову роботу ше виплацує за 26 одсто вецей од основи, и у сущносци шицко як наклада актуални Закон о роботи. Намагаме ше буц одвичательни роботодавец у каждим смислу – стої у сообщеню тей Компаниї.

За колеґох зоз Вербасу орґанизовани транспорт на автобусу лєм за потреби Компаниї, а автобуси вожа кед єст и змени. Понеже маю орґанизовани транспорт, заняти з Вербасу нє доставаю драгово трошки.

МОЖЛЇВОСЦ КАРИЄРНОГО НАПРЕДОВАНЯ

Фирма своїм занятим понука рижни способи кариєрного напредованя, а остатнї рок коло 150 оператере у продукциї достали унапредзенє.

У толкованю о дїлованю гвари ше же „Delphi” фабрика хтора пошвецена отримованю чистого, безпечного и ефикасного роботного околїска хторе понука кариєрни можлївосци особом шицких образовних уровньох. Нова продукцийна гала модерна и векша, маме сучасно опремени Тренинґ центер, векшу кантину и вецей заєднїцки просториї за занятих. Предлужуєме активне обезпечованє роботи особом на розличних позицийох: оператере на монтажи и штриганю (роботнїки у продукциї), маґазионере, и майстрове на отримованю, алє и специялистични позициї як цо то инжинєре, позициї у финансийох, людских ресурсох, лоґистики и квалитету. Зависно од позициї, до огляду приходза и кандидати без роботного искуства.

Програма потримовки локалней заєднїци фабрики „Delphi” дизайнована з цильом унапредзованя заєднїци у хторей ше намагаю же би була одвичательни партнер.

– Општина Вербас значно участвує у структури занятих у компаниї „Delphi”, а поволанку за обезпечованє роботи треба вихасновац – визначел предсидатель Општини Вербас Милан Ґлушац. – Свой интерес у нових обезпечованьох роботи ма и општина Вербас, бо ше на тот способ, на основи порциї на заробки, полнї и буджет локалней самоуправи и так отвера можлївосци же бизме додатно укладали до рижних проєктох розвою, опреманя индустрийних зонох и друге.

Тиж так, сцем визначиц же уровень нєзанятосци у одношеню на предходни роки найменши до тераз. На евиденциї Националней служби за обезпечованє роботи маме менєй як пейц тисячи нєзаняти особи, а можлївосц же би почали робиц того року достали вецей як два тисячи особи з подруча нашей Општини. То нам указує же даєдни ствари рушели у правим напряме.

Вон додал же локална самоуправа понукла свойо просториї за реґрутованє кадрох фабрики, алє и медийну потримовку.

Ґлушац гварел же зоз тоту Компанию мали вецей схадзки после хторих ше удало витвориц добре сотруднїцтво. Жаданє локалней самоуправи було витвориц ище моцнєйши контакти, та сотруднїцтво предлужене, а Општина похвалєна як єдна з найактивнєйших, хторей ше удало висц вочи своїм нєзанятим гражданом.

ПЕРШЕ ТЕОРИЙНА ОБУКА, АЖ ВЕЦ РОБОТА У ПОГОНУ

Ґордана Баяц зоз Вербасу роботу у тей фабрики достала пред пейцома мешацами. Задовольна є зоз условиями роботи и путованя на роботу.

– Кажди дзень маме орґанизовани транспорт на роботу, позбераю нас так повесц, опрез хижох и вожа по фабрику. Автобуси цепли и комотни. А понеже сом пред тоту скорей роботу робела у дзепоєдних вербаских поживових индустрийох, барз ме нєсподзивал способ дїлованя Компаниї. Перше зме мали теорийну обуку у учальньох, вец зме покладали тести и аж потим нас пущели до погону. Я робим у продукциї, коло машини. Два-три тижнї сом ше на процес роботи лєм припатрала, учели ме до найдробнєйшого деталю, и после мешаца сом почала самостойно робиц – приповеда Ґордана. З плацу є задовольна, нє минималєц є, а достава ю точно дзешатого у мешацу.

– Кед тот дзешати викенд, вец плаца и скорей. Углавним знам же 10. у мешацу на 17 годзин пополадню мам плацу на рахунку – шмеє ше Ґордана и гвари же ше о роботних условийох у погону тиж роздумує. Влєце кед були горучави, нука роботнїком було приємно. Маю коло себе вше чечносци за попиц, а тоалети чисти як дома. За гевтих хтори розположени намагац ше, постої можлївосц напредованя, односно з основней роботи мож прейсц до Jumper, Team Leader, Shift Leader уровньох.

Зависно од позициї на хторей ше роби, робота у двох або трох зменох. На роботних местох ше углавним стої, алє физично нє чежка робота. Як гвари, вецей треба роздумовац и буц психично присутни и концентровани.

ПОТРЕБНИ ПРОФИЛИ

У Компаниї наглашую же понукаю кариєрни можлївосци людзом шицких образовних уровньох. Потребни им роботнїки на розличних местох: оператери на монтажи и резаню, продукциїйни роботнїки, маґазионере и майстрове на отримованю, инженєри и фаховци за финансиї, людски ресурси, лоґистику и квалитет.

За одредзени роботи, наприклад оператера у продукциї, досц мац закончену лєм основну школу, а инженєрски технїчар може почац кариєру без предходного искуства.

„ОТВОРЕНИ” ДЗВЕРИ РАЗ ТИЖНЬОВО И У КУЛИ

„Delphi Automotive” компания високих технолоґийох хтора интеґрує безпечни, еколоґийни и лєпше повязани ришеня за автомобилску индустрию. Фабрика у Новим Садзе продукує електрични инсталациї за путнїцки превозки розличних продуковательох ширцом Европи.

Компания тераз ма дакус вецей як 3 тисячи занятих, а лєм з Вербасу вецей як 450 заняти. Обезпечованє роботи Вербащаньом почало влєце, а „Отворени дзвери” каждого пиятку од 10,30 годзин орґанизовани и у општини Кула, дзе ше тиж под час тих збуваньох кандидати годни информовац о Компаниї и остац на интервюу за роботу.