Класична балерина у души

После законченей нїзшей Балетскей школи и стреднєй медицинскей ,,7. Април” у Новим Садзе, Тамара Салаґ зоз Нового Саду одлучела ше уписац и на медицински факултет, напрям за дефектолоґию. Попри факултету тренер є джез балету у Клубу, або як вони волаю, спортскей фамелиї ,,Спортисимо”

Правило таке же, до нїзшей балетскей школи котра тирва 4 роки, мож уписац дзецко котре почина до пиятей класи порядней основней школи. Тамари Салаґ ище у трецей класи гварели же вона талантована и способна же би ше два роки скорей уписала до нїзшей балетскей школи, цо и зробела.

– После законченей нїзшей балетскей, була сом шеста класа у порядней основней школи и мала сом ище два роки роздумац же до котрей бим ше стреднєй уписала. Роздумовала сом чи предлужиц и уписац ше далєй до стреднєй балетскей школи. Професорка котра пришла зоз Ґрузиї, тримала ми остатнї рок балет и през годзини и оцени провадзела як напредуєм и як робим, нагваряла ме же бим пошла далєй, до балетскей, ми понукане же бим у єдним року закончела два роки основней школи. Заш лєм сом жадала закончиц школу зоз свою ґенерацию и то превагло – гвари Тамара Салаґ.

ПОЧАТНИ КРОЧАЇ

Тамара у шестей и седмей класи основней школи у балету направела паузу, прето же ше уключела до секциї спортска ґимнастика у школи до котрей ходзела. Ту мала екипу товаришкох зоз розличних возростох, и вони вше оставали длужей у школи, вежбали и рихтали ше за змаганя на хторих пред-ставяли свою Основну школу ,,Светозар Маркович Тоза”.

– У спортскей ґимнастики зме наисце були барз успишни як екипа, и освойовали зме рижни дипломи и медалї. Наймилша награда ми кед сом ше змагала у соло точки на шпиц патикох зоз кореоґрафию котру сом сама здумовала, и ту сом у катеґориї класични балет освоєла перше место и златну медалю – приповеда Тамара.

Понеже ше Тамара нє уписала далєй до стреднєй балетскей школи, алє медицинскей, жадала ше опробовац ище у даяким спорту, алє дзе нєт лабди.

И так надумала уписац карате. После двох рокох тренираня каратеа, покалїчела колєно та, нажаль, мушела направиц вельку паузу у тренираню гоч якого спорту.

Заш лєм, после даскелїх рокох одпочиваня, млада танєчнїца себе нашла розвагу праве у тим цо барз люби робиц. Прешлого року почала тримац годзини балету, або, як вона гвари, джез балету, у єдним клубу т. є. школици спортох ,,Спортисимо” у Новим Садзе.

– Кед сом почала робиц у школики спортох ,,Спортисимо”, робела сом зоз єдну колеґиню котра ту уж длужей роби, а од новей сезони, од септембра тримам сама тренинґи – початнїцкей ґрупи т. є. дзецом од 3 до 6 рокох. Тераз их єст осем дзивчата и тренинґи маю три раз тижньово. Часто Клуб орґанизує и рижни манифестациї, явни годзини и змаганя за дзеци котри учленєти, цо им дава и мотивацию за далєй – гвари Тамара.

Єден тренинґ им тирва коло 45 минути, цо за таки возрост дзецох цалком досц, бо их увага нє трима длуго. Тамара ше зоз цалу свою енерґию и моцу намага же би им цали тренинґ бул интересантни и хасновити.

– Тренинґ почина зоз єдним добрим зогриваньом, а то дакеди робиме и з рижнима бависками, з котрих тиж науча досц того, а вони анї нє свидоми. Потим робиме основни позициї котри єст у балету, рижни скоки, вежби на стредку, на палїци и на концу, мини хореоґрафиї. През тренинґ провадзим кельо дзеци порихтани того дня робиц и так и обликуєм тренинґ – толкує Тамара.

КРАСА БАЛЕТУ

Балет уметносц котра на перши погляд випатра барз лєгка. Випатра ґрациозно и док балерина танцує, здогадує на пирко. У стварносци то нє так лєгко и то може потвердзиц лєм тот котри ше дакеди опробовал у такей уметносци. Прето ше балет почина учиц и вежбац одмалючка же би дзецко одпочатку мало правилни звикнуца и добре ше упознало з тоту файту танцу.

– Споза тей красоти, у балету єст велї одреканя, же биш бул добри и успишни балетски танєчнїк. Потребне вельо вежбац за тоту файту танца, прейдзе ше през велї чежки фази, було и слизи, було и одуставаня од того, алє чловек кед дацо люби у тим и витирва. Коло моєй любови ґу балету, док сом ходзела до нїзшей балетскей школи, я мала и приклад на єден способ, а то була моя старша шестра Олеся, котра тиж закончела нїзшу балетску школу, а познєйше тримала балет и у нашей новосадскей Матки. До балету уключени цали твой живот, та аж и фамелия, як барз велька потримовка, цо барз значи – щиро приповеда Тамара.

Понеже класични балет чежки за таки дзецински возрост, Тамара трима, так повесц, джез балет, а розлика у тим же джез балет шлєбоднєйша файта танцу, швидшого ритма и то спорт, док балет уметносц. Вони нашли даяки штредок тих двох танцох. През музику, котру вона сама вибера за дзеци, а то углавним сучасна и модерна музика, през бависко, вона им приблїжи тот танєц найлєпше як зна.

– Случи ше дакеди же пойдзем вистата, або нєрозположена на тренинґ, алє вони то раз два пременя. Мило ми видзиц же су таки талантовани и упарти, же сцу научиц. Теди ми анї нє чежко дома ше порихтац и обдумац сам тренинґ, бо знам цо ме чека кед пойдзем до клубу – весели и нашмеяни дзеци полни енерґиї. Дараз ше случи же ше им нє роби, алє я ше ознова ґу нїм прилагодзим. И после каждого тренинґу, яки ґод вон бул, чувствуєм ше барз виполнєно и задовольно – толкує Тамара.

Годзини джез балету котри Тамара трима у клубу ,,Спортисимо”, рекреативни годзини. Родичи часто уписую свойо дзеци на таке же би нє шедзели вельо дома, за компютерами, алє же би були активни и насампредз здрави.

– У таким возросту ґрупи, барз ми битне и же бим мала добре сотруднїцтво и зоз родичами од тих дзецох котри ходза на тренинґи джез балету. Маме и индивидуални розварки з нїма, же бизме вєдно видзели кельо їх дзецко заинтересоване и як напредує – закончує Тамара.

Тамара Салаґ того року абсолвент на дефектолоґиї на специялней регабилитациї и едукациї на Медицинским факултету у Новим Садзе. Тераз студира и занїма ше з тим цо люби. Єдного дня би любела робиц у своїм фаху, алє вше дзечнє будзе преношиц свойо знанє и искуства зоз балету и на других.

