БАЧКЕ ҐРАДИШТЕ – У рамикох Спортских бавискох „Яша Баков” на нєдзелю, 19. новембра, будзе отримане змаганє у ґуґланю.

Сход шицких заинтересованих будзе у ґуґлани при желєзнїцкей станїци у Бачким Ґрадишту на 9 годзин.