ҐОСПОДЇНЦИ – У грекокатолїцкей церкви Святого архангела Михаїла у Ґосподїнцох на вовторок, 21. новембра, будзе преславени Кирбай.

Пред тим, на пондзелок, у парохиялним доме по Служби на 17 годзин, будзе вистава малюнкох а потим друженє и коктел за присутних. Ютрейша, кирбайска Служба Божа, почнє на 11 годзин.

Домашнї поволую шицких же би возвелїчали тото швето и пришли на обидва Служби.