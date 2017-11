Нєдзеля Каритасу и Дзень худобних

АПОСТОЛСКИ ЕҐЗАРХАТ – Вчера, 17. новембра, першираз означени Шветови дзень худобних, а на инициятиву поглавара Католїцкей Церкви папи Франциска. У духу того дня на ютре будзе означена и уж традицийна Нєдзеля Каритасу у нашим Еґзархату и у цалим Каритасу Сербиї.

Папа Франциско запровадзел Шветови дзень худобних як вельку потребу нєшкайшого часу, а дума и на материялне и духовне худобство. Папа поволує християнох же би конкретно робели на тим планє „бо на швеце нє може буц мира покля ше нє риши и проблем худобства”.

На конкретне дїлованє вирних нашого Еґзархату поволує и директор нашого Каритасу о. Владислав Варґа, а як приклад у тим препоручує подїї зоз живота Мариї Богородици.

Вирни наших парохийох на ютре у Службох Божих з нагоди Нєдзелї Каритасу годни дац и свой пенєжни прилог хтори парохийни Каритаси похасную за потреби худобних у їх штредкох.