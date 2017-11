Розписана оглашка за поставенє стаємних судских прекладательох и стаємних судских толмачох знакох цемних, глухих або нємих особох

НОВИ САД – Покраїнски секретарият за образованє, управу и национални меншини–национални заєднїци розписал Оглашку за поставенє стаємних судских прекладательох и стаємних судских толмачох знакох цемних, глухих або нємих особох за подруче висших судох на териториї АП Войводини.

Потребу анґажовац стаємних судских прекладательох и стаємних судских толмачох знакох цемних, глухих або нємих особох маю висши суди у Новим Садзе, Зренянину, Сримскей Митровици, Суботици, Панчеве, а у Зомборе потребни анґажман двох стаємни судских толмачох за руски язик.

Термин за подношенє приявох 30 днї по обявйованю оглашки обявеней у „Службених новинох АП Войводини”, число 51/2017 и у новинох „Дневник”.

Прияви ше подноша на формулару хтори мож превжац, алє и достац подполни информациї о Оглашки, на интернет боку www.puma.vojvodina.gov.rs.