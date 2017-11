ДЮРДЬОВ – У просторийох КУД „Тарас Шевченко” нєшка, 18. новембра, будзе отримани други по шоре Бал младих.

У тим периодзе прешлого року Бал младих отримани першираз, а орґанизаторе, попри богатей вечери и томболи, обецую добру атмосферу з музичну потримовку „Пицикато бенда”.