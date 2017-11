У Керестуре будзе поховани о. др Роман Миз

НОВИ САД/РУСКИ КЕРЕСТУР – На рускокерестурским теметове нєшка, 18. новембра, будзе поховани новосадски парох у пензиї протоєрей ставрофор о. др Роман Миз.

У новосадскей церкви св. апостолох Петра и Павла на 10 годзин будзе заупокойна Служба Божа зоз хованьом. Пред тим, од 8 до 10 годзин, уж мож присц до церкви помодлїц ше при труни за покойного о. Романа Миза и виявиц сочувствиє фамелиї.

Хованє будзе на 14 годзин з каплїчки на теметове у Руским Керестуре. О. др Роман Миз ше упокоєл пондзелок, 13. новембра, у своїм 86. року живота.