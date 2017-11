На вечар главна програма 20. „Дньовки”

РУСКИ КЕРЕСТУР – Зоз отвераньом вистави фотоґрафийох зоз прешлих „Дньовкох” и рисункох Златка Чизмара з Руского Керестуре нєшка на 20 годзин у Голу Дома култури Руски Керестур почнє други дзень 20. мултимедиялней манифестациї младих „Дньовка”, док главна програма почнє на 21 годзин у Велькей сали.

През дзевец музични, танєчни и литературни точки представя ше млади зоз Руского Керестура, Зомбора и Нового Саду, а после програми за шицких учашнїкох и публику будзе орґанизовани „афтерпарти” у локалу „Москва”.

„Дньовку” орґанизує младежске здруженє „Пакт Рутенорум”, а уход шлєбодни.

