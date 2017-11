„Дньовка” почала вчера з „Округлим столом без стола”

РУСКИ КЕРЕСТУР – Мултимедиялна манифестация младих „Дньовка” почала вчера, 17. новембра, у Червеней сали у керестурским Доме култури, зоз дискусию „Округли стол без стола” на хторей, з нагоди „Дньовковей” 20-рочнїци, бешедовали даєдни єй бувши и терашнї орґанизаторе, лєбо особи хтори на даяки способ участвовали у єй реализованю.

О тим як „Дньовка” настала, як ше з роками меняла, розвивала, яки розлики медзи дакедишнїма и терашнїма манифестациями, алє и яка єй будучносц, приповедали єдни з єй сновательох Павле Малацко и Борис Варґа, як и єй длугорочни орґанизаторе Сашо Палєнкаш и Марина Дудаш.

Тиж так, на дискусиї участовала и Ивана Дудаш, а модератор бул Яким Винаї, предсидатель здруженя „Пакт Рутенорум” и єден з терашнїх орґанизаторох, а спред „Пакту” и терашнєй орґанизациї „Дньовки” бешедовали и Дарко Папуґа, Томи Рац и Ясна Медєши. Тиж так, и публика ше уключовала до дискусиї.

На „Округлим столу без стола” гварене же „Дньовка” 1998. року настала як алтернатива шицким нашим културним манифестацийох, понеже млади нє мали дзе презентовац свойо твори. На початку була самостойна, а пред коло дзешец роками єй орґанизацию превжало здруженє „Пакт Рутенорум”, а коло децению ше ю отримує и у рамикох манифестациї „Костельникова єшень”.

Медзи иншим, на дискусиї заключене же ше „Дньовка” за тоти 20 роки барз пременєла, як ше меняли и ґенерациї младих, алє и же то, насампредз, цалком природне, бо кажда ґенерация младих треба же би на тей манифестациї охабела свой власни печац.

