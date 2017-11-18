КултураМладиРутенпрес

„Дньовка” почала вчера з „Округлим столом без стола”

автор мзг 18. новембер 2017
1 IMG_4422_resize

РУСКИ КЕРЕСТУР – Мултимедиялна манифестация младих „Дньовка” почала вчера, 17. новембра, у Червеней сали у керестурским Доме култури, зоз дискусию „Округли стол без стола” на хторей, з нагоди „Дньовковей” 20-рочнїци, бешедовали даєдни єй бувши и терашнї орґанизаторе, лєбо особи хтори на даяки способ участвовали у єй реализованю.

О тим як „Дньовка” настала, як ше з роками меняла, розвивала, яки розлики медзи дакедишнїма и терашнїма манифестациями, алє и яка єй будучносц, приповедали єдни з єй сновательох Павле Малацко и Борис Варґа, як и єй длугорочни орґанизаторе Сашо Палєнкаш и Марина Дудаш.

Тиж так, на дискусиї участовала и Ивана Дудаш, а модератор бул Яким Винаї, предсидатель здруженя „Пакт Рутенорум” и єден з терашнїх орґанизаторох, а спред „Пакту” и терашнєй орґанизациї „Дньовки” бешедовали и Дарко Папуґа, Томи Рац и Ясна Медєши. Тиж так, и публика ше уключовала до дискусиї.

2 IMG_4397_resize

На „Округлим столу без стола” гварене же „Дньовка” 1998. року настала як алтернатива шицким нашим културним манифестацийох, понеже млади нє мали дзе презентовац свойо твори. На початку була самостойна, а пред коло дзешец роками єй орґанизацию превжало здруженє „Пакт Рутенорум”, а коло децению ше ю отримує и у рамикох манифестациї „Костельникова єшень”.

Медзи иншим, на дискусиї заключене же ше „Дньовка” за тоти 20 роки барз пременєла, як ше меняли и ґенерациї младих, алє и же то, насампредз, цалком природне, бо кажда ґенерация младих треба же би на тей манифестациї охабела свой власни печац.

3 IMG_4412_resize

(Visited 119 times, 151 visits today)
0
Facebook Twitter Google + Pinterest