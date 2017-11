У змаганю ветеранох лєпши були госци

РУСКИ КЕРЕСТУР – У ревиялним змаганю ветеранох домашнього ФК „Русин” — ФК „Искра” з Коцура, госци победзели з резултатом 3:0, а змаганє одбавене вчера вечар у Спортскей гали.

Змаганє отримане з мотом „Най ше здогаднєме”, понеже у обидвох екипох наступели бавяче котри у тих клубох бавели у периодзе од 1975-1995. рок, а домашнї ше жадали одлужиц за подобни дуел отримани першираз пред двома роками у Коцуре.

На концу, як найстарши бавяч, припознанє достал Силвестер Хромиш зоз „Искри”, а за найлєпшого на вечаршим змаганю преглашени Русиновец Любомир Орос.

У гали змаганє провадзело нєвельке число публики, а ветеранє свой треци пол час и друженє предлужели у Ресторану „Лонґов”.

