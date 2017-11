Краса шпиваня у даваню енерґиї уметносци

Хорске шпиванє у рускей заєднїци ма длугоку 100-рочну традицию. Дакеди було вельо вецей хори, нєшка исную штири, а красни успихи у своєй 10-рочней роботи зазначел новосадски Мишани хор „Гармония”.

Мишани хор „Гармония” у маю означел 10-рочнїцу свойого иснованя и у Синаґоґи отримал барз святочни и квалитетни концерт зоз озбильним репертоаром. Членство Хора ше у тим 10-рочним периодзе меняло, росло, алє ше и осиповало. Тераз пред „Гармонию” нови период обновйованя членства, бо нєшка у нїм шпиваю двацец хористи, а о прейдзеней драги, успихох, алє и проблемох бешедуєме зоз дириґентку Весну Кесич Крсманович, директором Хора Бориславом Сакачом, директорку РКЦ Наташу Макаї–Мудрох, о. Юлияном Рацом, новосадским парохом и єдну членїцу, Зденку Рускаї.

Як нам гварела дириґентка Мишаного хору „Гармония” за ювилейни концерт ше шицки барз трудзели же би ше указали у найлєпшим шветлє. После концерту Хор достал велї похвали, щири винчованки, шицко прешло одлично и було на високим уметнїцким уровню.

– Задовольни зме як то шицко випатрало, барз зме ше трудзели и задовольни зме зоз тим цо зме указали. И Сузана Ґрос Маркович перша дириґентка Хору „Гармония” була на тим концерту як госцуюца дириґентка. Публика нам була барз важна, бо нас наградзела зоз аплазами, а то наша найвекша награда. Репертоар Хору квалитетни и вимагаюци, алє вон нє ма досц членох за таки чежки репертоар. Гоч ту людзе зоз одличнима гласами и добрим слухом, та мож достац квалитет, алє понеже мале число членох тот квалитет чежко и отримац. Людзе маю свойо обовязки, приходи добродзечни, бо то аматерски хор и аматеризам таки же членство приходзи же би пестовало свою традицию, алє и одходзи – гварела Весна Кесич Крсманович.

У тим Хору членство у найвекшим чишлє Руснаци, алє єст и припаднїкох з других народох, цо ше приключели, та вєдно пестую и нашу, руску традицию як народну так и духовну шпиванки, а так ше чува и руски язик.

ПОЗБЕРАЦ НОВЕ ЧЛЕНСТВО

– Дириґентка сом у вецей хорох и шицки хори маю проблем членства, тот хор млади, алє у каждим хору постоя кризи, треба позберац нове членство же би научело, спознало и преношело традицию, бо през шпиванку ше порозуми и полюби других. Пенєж вше проблем, окреме у култури, а шпиванє приноши склад духа и цела, бо ше учи диханє и ма и здравствени бенефити, окрем гевтих естетичних, то гварели и векши фаховци одо мнє же шпивац барз здраве пре технїку диханя, пре плюца. Краса шпиваня и у даваню своєй енергиї уметносци, алє то и приманє. Людзе любя приходзиц на хор и пре друженє, здобуваю ше приятельства, познанства, подзеля свойо дожица, радосци, а и пре путованя, хтори нажаль ридки у нєшкайшим чаше пре пенєжи – пояшнює Кесич Крсманович.

Мишани хор „Гармония” найвекши успихи посцигнул праве у домену шпиваня. У тих прешлих 10 рокох звладали и винєсли таки хорски композициї яки витворели найзначнєйши композиторе духовней музики як цо то Чайковски, Арханґелски, Бортнянски, Ведель, Христов, Леонтович и други зоз восточней школи, а з другого боку були то дїла и западних композиторох як цо то Верди, Франк, Вейд, Бесиґ, Ґайлен, Ґрубер и други.

– Зоз тим репертоаром перша дириґентка Сузана Ґрос Маркович указала же праве наш мишани хор у котрим маме и младших и старших членох, у котрим маме, так повесц представнїкох зоз шицких националних заєднїцох, дава тоту окремну фарбу звуку и оживює тоти нотни записи зоз прешлих викох у функциї духовного живота нашей парохиї и ширше. У остатнїх трох рокох зоз приходом терашнєй дириґентки Весни Кесич Крсманович, тот репертоар духовней музики ше преширел зоз менами як цо то Мокраняц, Препрек, Нютн и други, алє ше источасно акцент роботи зоз масовносци (вецей як 30 композициї), премесцел на прецизне виводзенє уж усвоєного нотного материялу, же би ше посцигло максимални досяги котри нам понукли тоти визначни композиторе през свою творчосц. То прави успих и богатство котре Мишани хор „Гармония” посцигли за тоти 10 роки – гварел Борислав Сакач.

УПАРТА И ВИТИРВАЛА РОБОТА

Окрем духовних, на репертоаре того Хору вецей як 40 народни руски, лемковски, українски, сербски, словацки и композициї других народох котри виводзели на госцованьох по шицких местох дзе жиє руски народ у Сербиї, як и на госцованьох у иножемстве, у Горватскей Републики дзе зме зазначели 4 наступи у Заґребу, Осиєку, Петровцох и Микошевцох и Словацкей Републики, дзе наступали аж у 7 розличних местох, у Кошицох, Михаловцох, Снїни, Требишову, Вирави, Ублї и Збою.

– Попри тим бим ище наглашел нашо сотруднїцтво зоз бувшим амбасадором Канади його екселенцию, Романом Ващуком, котри дзечнє приходзел до Нового Саду зоз фамелию и наступал вєдно зоз нами на нєдзельових службох у нашей церви св. Апостолох Петра и Павла. Зоз того сотруднїцтва ше витворел и єден окреме удатни гуманитарни крачунски концерт у новосадскей Синаґоґи дзе наступел и хор „Belgrade singers”, чийо члени амбасадоре, їх супружнїки и други особи котри заняти у амбасадох и конзуларних представнїцтвох, а котри маю любов ґу шпиваню и на тот способ нас зоз писню повязац зоз своїма державами и указац нам универзалну вредносц музики – визначел Сакач.

Пре шицко тото, мож заключиц же єдна зоз найактивнєйших секцийох у Руким културним центру, то праве Мишани хор „Гармония”, котри ма найвекше число пробох и наступох потераз и же прето и досц велька флуктуация у членстве, бо таки темпо и анґажаваносц можу витримац лєм найупартейши члени.

– Нажаль, маме уж и векше число членох котри ше упокоєли, а у терашнєй хвильки маме и меншу кризу по питаню членства, бо єст даскельо пари котри ше ту у хору упознали, побрали и потим напущели хор, як и одредзену змену ґенерацийох, окреме студентох котри закончели студиї и пошли зоз Нового Саду. Но, то нїч нє нове и приходза нам нови члени, а окреме ше наздаваме же ше ґу нам придружа любителє хорского шпиваня котри ше пре школу, лєбо роботу приселєли до Нового Саду. Плани за нови наступи и путованя вше єст, а наздаваме ше же ше помали и финансийни стан злєбша за шицких, та приду вигоднєйши часи и за тоту часц култури – гварел Сакач.

УПРАВА О ХОРУ

На нєдавно отриманей схадзки у РКЦ на котрей присуствовали о. Юлиян Рац, директорка РКЦ Наташа Макаї-Мудрох, предсидатель Управного одбору РКЦ Владимир Иван, директор Хору „Гармония” Борислав Сакач у началє порадзене же треба обновиц членство.

– Дата до медийох поволанка же би ше обновело членство Хору, бо на початку тей сезони членство ше у тей хорскей секциї зменшало. Алє то вше так, бо у цеку ище вше рочни одпочивки, а студенти приходза звичайно аж у октобру. Так то зоз шицкима секциями приходзи до осипованя. Ище раз поволуєм шицких хтори знаю и любя шпивац же би ше приключели Хору, бо нам хиби членство – гварела директорка РКЦ Наташа Макаї-Мудрох.

Отец Юлиян Рац, новосадски парох гварел же Хор заєднїцки и церковни и Руского културного центру, а новосадска парохия участвує у финансийних обовязкох.

– Ми помагаме госцованя Хору кеди кельо можеме, кед нє директно, вец през спонзорство, а тиж так и препоручуєме наш Хор на рижни госцованя и наступи, у жеми и иножемстве, през нашо познанства и приятельства кеди ґод нам ше укаже нагода за тото. Ми ше забриґовали же ше членство осипало, мнє тоти проблеми познати, бо сом шпивал у хору од дзецинства, алє Хор нашу потримовку ма и ми го дзечнє слухаме на Служби Божей раз мешачно у нашей церкви – гварел о. Рац.

ВАЖНА ДОБРА ЕМОЦИЯ

– Аматером нє може буц плаца пенєж, алє му може буц наступ, контакти зоз другима хорами и заєднїцами, як и путованя, же би були инспировани зоз тима хвильками, зоз добру емоцию и кед ше враца дому же би дзечнє приходзели на проби и участвовали у шпиваню хора – гвари Весна Кесич Крсманович.

НАСТУП У СКУПШТИНИ СЕРБИЇ

– Окреме бим визначел наступ у Народней Скупштини Сербиї у Беоґраду, як перши хор зоз Войводини и перши руски хор котри мал таку чесц одшпивац гимну „Боже правде”, пред таким аудиториюмом – наглашел Борислав Сакач.

ОДПОЧАТКУ ЧЛЕНЇЦА ХОРУ

– Приходзим, бо любим шпивац и членїца сом Хору од його снованя. То ме виполнює, и друженє и одходи на концерти у Новим Садзе и уж дзе пойдземе. Членство ше меняло, було нас и вецей, даєдни пойду, бо таки живот. Нєшка нас єст коло двацец, наявели ше и нови члени же приду и младши и старши. Велї ше обаваю пре наш репертоар хтори нє лєгки, алє хто люби шпивац шицко научи – гварела Зденка Рускаї.

