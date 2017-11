Предписаня нови – проблеми стари

Од фебруара прешлого року на моци нови Закон о спорту. По нових предписаньох хтори понука нови законски акт, як надпомнул министер за спорт и младеж Ваня Удовичич, спорт будзе блїзши гражданом и нє будзе дискриминаторни. Но, обачує ше же єден з ключних проблемох у функционованю спортскей системи, по нових предписаньох, то финансованє учашнїкох у спорту, клубох.

Нови Закон о спорту вельку увагу дава початним олєгчаньом за спортски активносци родичом и дзецом. Новосци хтори предписаня приноша одноша ше на спортски препатрунки за дзеци од 6 до 14 рокох хтори буду задармо, а членарина у клубох за малолїтних спортистох нє шме буц векша од 10 одсто од просекового заробку на уровню републики. Окрем того, Закон дава лєпши ришеня младим и перспективним спортистом кед слово о їх защити на спортским тарґовищу.

ШВЕТОВО ИСКУСТВА

Кед слово о проблематичней часци финансованя, за доминантни модел у Европи характеристичне же ше спорт з меншей часци финасує з явних средствох, а у рамикох тих средствох векшу часц твори учасц локалних заєднїцох. Таки модел фундаментовани на децентрализованю. Найзаступенши однос видвойованя за спорт зоз буджету держави и локалней заєднїци 1:3,8. Таки модел на моци у Портуґалиї, Шпаниї, Италиї, Французкей, Белґиї, Словениї…

З применьованьом сучасного моделу финансованя у сушедних державох Европи, од спортских орґанизацийох и клубох ше очекує же би найвекше жридло средствох сами обезпечели, зоз власних жридлох, як цо то: телевизийни права, членарини, уходнїци, спозоре и донаторе, продукти з клубскима ознаками, спортски услуги и подобне. Но, треба надпомнуц же нови Закон о спорту прави розлику и ранґує клуби пирамидално. Однсоно, вецей средствох з буджету достаню репрезентациї и поєдинци хтори же змагаю на вельких шветових и европских спортских манифестацийох и турнирох.

ЯРАШ БЕЗ СТРУЇ

СД „Русин” хтори у своєй фамилиї ма дзешец клуби, дакеди од локалней самоуправи рочнє доставал 500 000 динари од хторих ФК „Русин” достава 170 000. Велї би поведли же то вельо пенєжи, алє кед ше ма у оглядзе трошки хтори Клуб у сезони ма, вец слика дакус иншака.

– Бавиме дзешец–петнац кола, чи дома, чи у других местох, а за кажде змаганє нам треба 15–20 тисячи динари. Структура наших трошкох обсяжна. Муши ше плациц котизацию за лиґу, потим трошки судийох и ище вельо того, так же нам за нєобходну опрему, дреси, копачки, лабди и подобне, нє остава нїч. Пре нєдостаток средствох часто ше случує же нам на Ярашу виключели струю пре нєплацени рахунки. Дакеди так випатра же ше будземе мушиц складац же бизме виплацели тоти рахунки. Кед ше подцагнє смужку виходзи же шицко цо треба маме, лєм нам хиби пенєжна потримовка. Дакеди зме то лєгчейше ришовали, бо зме мали Хладзальню „АБЦ”, вельо добрих поднїмательох хтори сцели помогнуц… Барз нам значели пенєжи хтори зме доставали зоз Месного самодоприносу – гварел Златко Саянкович.

Пре финансийни проблеми у ярнєй часци першенства стадион Фодбалского клубу „Русин” на Ярашу ознова остал без струї. Причина стара – пре нєвимирене длуство.

Финансованє ФК „Русин” було барз нєизвесне, бо ше кажде одрекал тей обовязки. По предписаньох нового Закону о спорту, обставини буду ище компликованши и чежши.

– Як предвидзене з новим Законом о спорту, СД „Русин” нє ма нїяки права на буджетни средства. Анї на средства з Месного самодоприносу. На щесце з тих жридлох, з Месного самодоприносу, зме достали 200 000 динари, а тот пенєж углавним резервовани за плаценє струї на Ярашу и у просторийох СД „Русин”. У каси нам остало ище коло 80 000 динари хтори чуваме за спомнути трошки. Мушим повесц же судьба СД „Русин” у идуцим року нєизвесна. Нажаль, праве идуцого року Дружтво наполнї 95 роки иснованя хтори бизме сцели означиц на прави способ. Без пенєжу, чежко будзе означиц тот значни ювилей. За тераз, ище нє маме конкретни план, алє порадзене же би ше ювилей означовало на наших манифестацийох през цали рок. Наздавам ше же заш лєм витвориме нєобходни условия – гварел предсидатель СД „Русин” Драґан Ковачевич.

Нови законски предписаня предвидзую проєктне финасованє. Односно кажди клуб будзе мушиц правиц проєкт з хторим будзе конкуровац за средста з буджету локалней самоуправи. Очиглядне же кед керестурски спортисти буду жадац сцец свойо СД „Русин” до своїх планох и прєктох буду мушиц убудовац и средства за його функционованє. Други жридла на хтори би могло раховац СД то спомнути членарини, уходнїци, продукти з клубскима ознаками, спортски услуги, спонзорства и донаторства.

ЗНАЧНА ПОМОЦ СПОНЗОРОХ

Помоц хтору нашо клуби доставали од спонзорох и донаторох була мила и щиро дочекана. Як уж спомнуте помоц им вельо значела. Нажаль, у условийох кед цала привреда шкинта и кед аж и вредни поднїмателє мало зарабяю, така помоц вше ридша. Углавним ше зведла на помоц хтору посилаю дакедишнї валаски спортисти хтори на роботи у иножемстве.

Нашо людзе хтори жию и робя у Канади кед дознали у яких обаставинох ФК „Русин” назберали 1 200 долари и послали их вредним фодбалером. На вецей заводи русиновци достали и нєобходну опрему, лабди, дреси, тренерки, копачки. Алє, треба надпомнуц же то лєм „верх лядового брега”. Мали клуби у фамелиї СД „Русин”, як цо каратисти, атлетичаре, столно тенисере… ше ище вше операю на бутєлари родичох. Сами ше орґанизую за одход на змаганя, сами ше стараю о опреми, а ридко им сцигнє даяка помоц.

Но, нє исти обставини у шицких местох по питаню финансованю спортских клубох. Спортски союзи општинох Вербас и Жабель вельо вецей старосци водза о своїх клубох. Насампредз, же уж длугши час маю розвиту спортску инфраструктуру и опредзелєнє за розвой спорту и спортского туризма. У Вербаше ше поряднє отримує и Саям спорта на хторим будуцим спортистом свойо искуства преноша познати спортски репрезентативци.

Коцурски ФК „Искра” ма вельку потримовку вербского Спортского союзу, а тиж так и вирних навиячох, валалских поднїмательох, хтори вше порихтани помогнуц. Дзекуюци достатитм средством зоз буджету реновирали просториї Клуба и стадиону. Направели трибини зоз закрицом. Окрем того, Клуб достава и вельку потримовку дакедишнїх бавячох хтори єдну часц живота на роботи пребували у других державох. Єден з нїх коцурец Силвестер Барат.

– Коцурска Искра у моїм шерцу вше на першим месце кед фодбал у питаню. Вше кед сом могол приношел сом коцурским фодбалером нєобходни реквизити. Дреси, копачки, мрежи за ґоли. Понеже сом и у Нємецкей бавел фодбал дзепоєдни реквизити сом набавел у темтейшим Клубу СД “Ецелскирхен”, а даєдни сом купел – гварел пан Силвестер.

Пан Силвестер помага и ФК „Раднички” у Зомборе дзе тераз жиє.

ФК „Бачка 1923” тиж ма свойо жридла у општинским буджету, а тиж так и вельку помоц од своїх донаторох и спонзорох. Окрем того ма и єден шумни фалат жеми при стадиону хтори сами обрабяю, а заробок троша за нєобходну опрему и трошки. И им помоц сцигує зоз других дрежавох з околїска од дакедишнїх першотимцох Бачкей.

Иван Холошняї, Дюрдьовчан котри жиє и роби як тренер у ФК „Натерс” у Швайцарскей донировал єдну часц опреми дюрдьовскому фодбалскому клубу у котрим и сам дакеди бавел. Иван нєдавно даровал пейдзешат тренерки на котрих ше находзи герб його клуба у Швайцарскей. Потераз приношел дреси, шорци и лабди котри Клубу потребни, а на таки способ осем раз помогол клубу. Таки дарунки вельо знача Клубу, насампредз же би могол нормалнєйше функционовац.

НЄИЗВЕСНОСЦ У ИДУЦИМ РОКУ

Яки обставини буду у наших клубох од идуцого року, увидзиме. Очиглядне же за дзепоєдних нє будзе векши проблеми, алє за керестурских спортистох, нови рок будзе нєизвесни. Насампредз, за СД „Русин” хторе праве идуцого року наполнї 95 роки иснованя. За початок, найважнєйше же добрей дзеки, ентузиязму и любительох спорта, жадних успихох на спортских аренох, ище єст. Прето вериме же ше нє лєм тот наиходзаци ювилей, алє и гевтот хтори шлїдзи о пейц роки, та и ювилеї потим, преслави на прави спортски способ, а же законски предписаня витворя фундаментални опредзелєня кед слово о спорту – же би бул шицким доступни.

ФЕРТАЛЬ МИЛИОНА СПОРТИСТОХ

Закон о спорту принєшени на початку 2011. року алє є, пре пременки других законских преписаня, меняни, бо дзепоєдни одряднїци престали важиц. По Правилнїку о спортских конарох у Републики Сербиї постоя 132 спортски конари, од хторих 101 ма статус окремносци. По податкох, рахує ше же у Сербиї пред двома роками исновали 13 000 орґанизациї у обласци спорта, а реґистровани були 250 000 спортистох. Статус вершинских спортистох мали 1 117 спортистох од хторих 739 були спортисти олимпийских дисциплинох.

