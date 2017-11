„Искра“ после трох рокох страцела на домашнїм терену

КОЦУР – Вчера, 18. новембра у Коцуре, Фодбалски клуб (ФК) „Искра“ у 14. колє Подручней лиґи Суботица, на домашнїм терену страцела од ОФК „Вербас“ зоз Вербасу з резултатом 2:1.

То перше „Искрово“ пораженє на домашнїм терену после трох рокох у официйних змаганьох. Ґол за „Искру“ дал Лука Країнович.

Шлїдуюцей нєдзелї на програми остатнє коло єшеньскей часци сезони у котрим „Искра“ будзе госц у Нєґошеву, дзе будзе бавиц процив екипи „Пролетеру“.

Коло пред концом єшеньскей часци сезони „Искра“ обезпечела титулу єшеньского шампиона, понеже ма 5 боди вецей од другопласованих екипох „Байши“ и „Обиличу“ зоз Нового Кнежевцу.

