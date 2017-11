БАЧИНЦИ – Отец Данил Задрепко вчера, 19. новембра, служел першу Службу Божу у церкви у Бачинцох, вєдно зоз домашнїм парохом о.Дарком Рацом.

Наймладши му повинчовали и придали дарунок и букет квеца, а вон шицким вирним подзелєл свой неоєрейски благослов. Домашнї паноцец Дарко Рац подзековал о. Задрепкови и представел його и панїматку вирним.

Отец Задрепко меновани за капелана у Ґосподїнцох.

