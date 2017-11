Поховани о. др Роман Миз

НОВИ САД/РУСКИ КЕРЕСТУР – Заупокойну Службу Божу зоз хованьом протоєрея ставрофора о. др Романа Миза, у присустве його найблїзших, всоботу 18. новембра, дополадня у полней новосадскей церкви св. апостолох Петра и Павла предводзел апостолски еґзарх за грекокатолїкох у Сербиї кир Георгий Джуджар.

На Служби служели священїки з Еґзархату, Крижевского владичества и Беоґрадскей архиепископиї, а були и грекокатолїцки монахинї, священїки и представнїки Сербскей Православней Церкви и протестантских Церквох.

Од покойного о. Миза одпитали ше члени Хору „Гармония”, хтори бул и инициятор його снованя, як и владика кир Георгий, о. Владимир Седлак у мено владики и священїкох Крижевского владичества, епископ Реформатскей християнскей Церкви у Новим Садзе Елемир Ботош, священїк Словацкей евангелистичней Церкви Владимир Обшуст, о. Леополд Рохмес з Беоґрадскей архиепископиї, амбасадор України у Сербиї Олександр Александрович, бувши предсидатель Скупштини Городу Нови Сад Зоран Вучевич у мено актуалного городоначалнїка Милоша Вучевича, Славко Бурда у мено Українскей заєднїци Републики Горватскей, предсидатель Союзу Руснацох Українцох Сербиї Боґдан Виславски и парох новосадски о. Юлиян Рац.

О. др Роман Миз поховани на теметове у Руским Керестуре дзе го, окрем вельочислених вирних, випровадзели коло петнац паноцове.

(Visited 1 times, 40 visits today)