Красна програма на соботовим Стретнуцу рецитаторох

КУЛА – У рамикох 24. Културней манифестациї „Костельникова єшень”, у Основней школи „Петефи бриґада” у Кули, всоботу отримане традицийне Стретнуце рецитаторох.

Присутних на Стретнуцу привитали Амалия Ковач и Владимир Бучко спред Руского КУД „Др Гавриїл Костельник”, а участвовали рецитаторе з Кули, Нового Саду, Дюрдьова, Руского Керестура, Коцура, Вербасу, Шиду, Нового Орахова.

Програма була преткана и з музичнима точками у хторих участвовали школяре Школи за основне музичне образованє з Кули – Серґей Ґелебан и Лара Сопка, як и члени Руского КУД „Др Гавриїл Костельник” зоз писню „Бачко моя, Бачко”.

Михайлови Зазулякови, окрем минути цихосци, указана чесц и з часцу програми дзе рецитовали тройо рецитаторе хторих вон пририхтовал за тоту манифестацию скорейших рокох.

У голу Основней школи „Петефи бриґада” орґанизована и вистава фотоґрафийох „Часточки памяткох з нашей прешлосци”. На концу програми було орґанизоване друженє учашнїкох.

