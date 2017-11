„Дньовка” и того року барз нащивена

РУСКИ КЕРЕСТУР – Мултимедиялна манифестация младих „Дньовка” отримана 17. и 18. новембра у Руским Керестуре, а як и перша, пияткова часц, и соботова програма була у знаку „Дньовковей” 20-рочнїци у Велькей сали Дому култури.

З нагоди того ювилею була поставена вистава фотоґрафийох зоз прешлих „Дньовкох”, а у рижнородней програми учашнїки указали свойо таланти през музични и танєчни точки, у писаню поезиї, а видео-бими анимирали публику.

У музичних точкох ше представели Себастиян Надь зоз Руского Керестура котри виведол соло на ґитари, Шпивацка ґрупа ,,Пашово ангелки’’, потим два дуети – Мирослава Малацка и Елеонори Вучкович, а на ґитари их провадзела Марина Роман, и дует Кристини Афич и Марини Роман котрих на ґитари провадзели Сашо Палєнкаш и Владимир Медєши.

Од литературних творох нащивителє могли послухац поезию Сашу Сабадоша зоз Зомбора, Андрия Раца чию писню пречитал Мирослав Малацко, и писню котру виведол Мирослав Виславски-Миксер. Прейґ видео-биму явел ше Себастиян Няради, а емитовани и диялоґ Дарка Папуґи и Мирослава Виславския, док ше з танєчну точку представели Николина Шарич и Марина Роман.

По одволаню публики могло обачиц же нащивеносц була велька, а учашнїки достали моцну потримовку и аплауз.

Мултимедиялна манифестация младих „Дньовка” спочатку була самостойна, а пред коло дзешец роками єй орґанизацию превжало Здруженє „Пакт Рутенорум”, кельо ше ю отримує и у рамикох Културней манифестациї „Костельникова єшень”.

