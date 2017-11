Отримани ище єден Бал младих

ДЮРДЬОВ – Всоботу, 18. новембра, млади Дюрдьовчанє з КУД „Тарас Шевченко” орґанизовали други по шоре Бал младих котри отримани у їх просторийох.

Баловали ше скоро сто млади особи зоз Руского Керестура, Коцура, Вербасу, Бачинцох, Сримскей Митровици, Кули и Дюрдьова. На балє ше слухала преважно руска народна и забавна музика, а грал „Пицикато бенд”. Главну награду котру обезпечели орґанизоре, достал Давор Сабо з Вербасу.

Млади ше баловали до самого рана, та ше орґанизаторе наздаваю же ше госцом попачело друженє и же на бал приду и идуцого року.

