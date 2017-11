СРИМСКА МИТРОВИЦА – Историйни архив „Срим” и Руска матка Сербиї поволую шицких заинтересованих на проєкцию филма „Операция Висла”.

Проєкция будзе нєшка на 18 годзин у Музею Сриму (Вука Караджича) у Сримскей Митровици.

