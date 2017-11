КОЦУР – У Коцуре пияток, 17. новембра, у дворе Основней школи „Братство єдинство”, отримана роботна акция у котрей школяре и волонтере положели нови лавочки.

Роботну акцию орґанизовало коцурске Здруженє младих „КУМ” у сотруднїцтве з еколоґийну секцию Школи котру водзи наставнїца музичней култури Ґабриєла Ковач.

Положени вкупно 10 нови лавочки за котри материял обезпечело Здруженє младих „КУМ”, а направел их домар у Школи Янко Радванї.

