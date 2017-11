БЕРКАСОВО – На швето Святого архангела Михаила ютре, 21. новембра, церква и вирни преславя храмове швето Кирбай.

По словох пароха о. Владимира Еделинския Миколки, Служба Божа почнє на 11 годзин, а обчекує ше приход векшого числа паноцох з вецей наших парохийох хтори буду служиц шветочну Службу Божу.

