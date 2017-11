Домашнї звалєли найвецей „бабки”

БАЧКЕ ҐРАДИШТЕ – Внєдзелю, 19. новембра, у Бачким Ґрадишту, у рамикох Спортских бавискох „Яша Баков”, отримани турнир у ґуґланю.

На змаганє ше приявели седем екипи – з Вербасу („Папивинґ”), Руского Керестура (СД „Русин”), Миклошевцох, Република Горватска, Нового Саду (РКЦ Нови Сад), Суботици (Дружтво Руснацох Суботица). Домашнї того турнира бул КУД „Тарас Шевченко” з Дюрдьова, а на змаганє пришли з двома екипами.

Найлєпши екипни резултат витворели домашнї КУД „Тарас Шевченко” зоз Дюрдьова – екипа „Тарас Шевченко 1” освоєла перше место зоз 497 звалєнима „бабками” (поенами), друге место освоєла екипа „Тарас Шевченко 2” – 438, а треце место завжала екипа Дружтва Руснацох зоз Суботици – з 397 поенами. Штварта була екипа зоз Миклошевцох, пияти ґуґлаше „Папивинґу” з Вербасу, шести Руски културни центер з Нового Саду, а седми СД „Русин” з Руского Керестура.

У поєдинєчней конкуренциї ознова найлєпши резултати витворели домашнї ґуґлаше. Найлєпши бул Микола Кухар – мал 354 поени, Мирослав Чакан – 337, а треце место освоєл Кирил Симунович зоз Суботици – 314 поени.

О два тижнї, за 3. децембер, наявене же буду отримани остатнї два турнири у тим року – у штреляцтве и пикаду. Турнири буду отримани у Новим Садзе.

