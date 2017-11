ДЮРДЬОВ – Пияток, 17. новембра, у Святочней сали Месней заєднїци Дюрдьов, отворена вистава подобових малюнкох з тогорочней Подобовей колониї котра отримана влєце.

Виложени дванац малюнки єденац подобових уметнїкох з Дюрдьова, Жаблю и Нового Саду. Малюнки буду виложени мешац, по 17. децембер. Малюнки мож опатриц кажди роботни дзень од 8 до 15 годзин.

