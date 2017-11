Означена Нєдзеля Каритасу, прияви за Миколайово пакецики

РУСКИ КЕРЕСТУР – У парохиї св. оца Миколая у Руским Керестуре, на шицких Службох Божих вчера означена и Нєдзеля Каритасу, як и у других наших парохийох и у других католїцких владичествох у Сербиї.

Важносц Нєдзелї Каритасу у шицких Службох Божих у казанї наглашел капелан о. Михайло Шанта, а з тей нагоди до „дзвончка” назберане 27 630 динари, цо будзе похасноване за людзох у потреби у тей парохиї.

Керестурска парохия ше пририхтує и за швето св. оца Миколая, хторе по григориянским календаре 6. децембра. Тих дньох парохиянє ше можу приявиц и уплациц за пакецики своїм дзецом. Цена єдного пакецика 500 дин, а пакецики мож уплациц и як дарунок за дзеци зоз фамелийох у потреби.

