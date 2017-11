„Русин” други на таблїчки

РУСКИ КЕРЕСТУР/СИВЕЦ – Всоботу, 18. новембра, на домашнїм терену, рукометаше Рукометного клубу (РК) „Русин”, бавели одложене 2. коло Трецей рукометней лиґи „Бачка” процив екипи РК „Сивац 69” зоз Сивцу. Русин победзел 29–25 (19–13).

У жимней гали, алє пред красним числом патрачох, госци зоз Сивцу отворели змаганє лєпше од домашнїх, медзитим, дзекуюци найбаржей ґолманови Милинковичови и розположеному Югикови (3), домашнї збили шори и победзели.

Найвецей ґоли дали Гербут (8) и Момич (8). На змаганю ище бавели Тома (3), Мудри (2), Боянович (2), Салак (1), Микита (1), Варґа (1), Виславски, Бабич, Гарди, Стойков и Надь, а екипу водзел Звонко Планчак. Зоз тим змаганьом рукометаше „Русину” закончели єшеньску часц першенства на другим месце на таблїчки з 8 бодами.

