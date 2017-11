НОВИ САД – Рочни концерт Руского културного центру (РКЦ) з Нового Саду, будзе отримани на соботу, 25. новембра.

Програма „РКЦ свойому городу” ше будзе одвивац у сали Ґимназиї „Лаза Костич” на 19 годзин. Уходнїца кошта 200 динари, а отримованє Рочного концерту РКЦ помогнул Город Нови Сад.

