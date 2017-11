Отворени Конкурс за проєкт „Афирмация мултикултурализма и толеранциї у Войводини”

НОВИ САД – Шицки нєпрофитни орґанизациї, асоцияциї и други здруженя хтори активни у афирмованю вредносцох мултикултурного дружтва и очуванє медзинационалней толеранциї у Войводини можу свойо проєкти приявиц на конкурс Покраїнского секретарияту за образованє, предписаня, управу и национални меншини-национални заєднїци.

По проєкту „Афирмация мултикултурализма и толеранциї у Войводини” за 2017. рок, 3 милиони динари ше опредзелї за телевизийни, радийски лєбо интернет програми, кнїжки, часописи, семинари, конференциї, набавянє опреми, орґанизованє културних, образовних, спортских лєбо других активносцох хтори у складзе з критериюмами Конкурса.

Прияви мож посилац по 23. новембер, а вецей информациї о конкурсу мож достац на www.puma.vojvodina.gov.rs.

