РУСКИ КЕРЕСТУР – Рускокерестурски „Русин” внєдзелю, 19. новембра, на своїм Ярашу страцел од ФК „Липар” 4:5.

Два ґоли за „Русин” дал Давид Катона, а по єден Андрей Малацко и Борис Орос.

Тото змаганє було и остатнє за тоту полусезону, та фодбалере „Русину” єшеньску часц сезони закончели на 11. месце, зоз 16 бодами на таблїчки.

