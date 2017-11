Нєшка швето Михала и Воведениє, и два кирбаї

АПОСТОЛСКИ ЕҐЗАРХАТ/РУСКИ КЕРЕСТУР – У парохийох нашого Апостолского еґзархату, хтори ше притримую юлиянского календара, нєшка припада швето Собор Архистратига Михила – Михала, а по григориянским Воведениє Богородици.

На швето архангела Михаила – Михала, хтори ше по Библиї зопар побунєтим ангелом зоз словами „Хто як Бог – Миха – ил” у наших парохийох у Ґосподїнцох и у Беркасове будзе преславене и храмове швето – Кирбай.

У парохиї св. оца Миколая у Руским Керестуре по григориянским календаре нєшка швето Воведениє Пресвятей Богородици. З тим шветом ше означує подїя зоз живота преч. Дїви Мариї, кед по жидовским обичаю як мале дзивче була одведзена до храму.

На нєшкайши швета шицким особом хтори ноша по нїм мено – Михаил, Михаела, або Мария имени дзень.

