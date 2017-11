БИКИЧ – У 14. колє Медзиопштинскей фодбалскей лиґи „Срим”, фодбалере ОФК „Бикич” бавели внєдзелю дома процив екипи „Брестача”, а резултат бул 1:1.

На таблїчки, од 16 екипох, Бикичанє забераю 13. место и маю 12 боди, а у остатнїм, 15. колє єшеньскей часци першенства, Бикичанє буду як госци бавиц у Нових Карловцох процив екипи „Полета”.

