У Шпиталю означени Шветови дзень дзецка

ВЕРБАС – У орґанизациї Червеного крижу Вербас, на Дзецинским оддзелєню Общого шпиталю Вербас, пондзелок 20. новембра з програму „Весели шпиталь”, означени Шветови дзень дзецка.

Вецейрочне сотруднїцтво двох установох збогацене и з роботню хтору витворюю волонтерки Червеного крижу, хтори през бавенє, писню и друженє промовую гумани вредносци наймладшей популациї.

Як визначела волонтерка хтора водзела роботню Ясмина Рад, роботнї ше орґанизує цалого року, а вона и шицки дзивки хтори их витворюю, щешлїви кед на тот способ уплївую же би ше дзеци лєпше чувствовали.

